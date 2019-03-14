Більш, ніж у 20-ти школах Тернопільщини встановлять системи очистки води. Таку ініціативу запропонував народний депутат від «Народного фронту» Роман Заставний.

Він закликав громадян на його сторінці в соцмережі проголосувати, в якій школі вони пропонують встановити такі системи. За даними голосування визначили 15 перших. Ще 6 найактивніших районних шкіл області Роман Заставний додатково вніс у призери.

Гроші на системи очистки води виділять за лобіюванням нардепа із бюджету.

Отож, першу трійку лідерів зайняли: Гусятинська школа, Баворівська і Лановецька 2-га школа. Далі десятку призерів замкнули сім шкіл міста Тернопіль.