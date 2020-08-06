Міська рада Чорткова просить допомогти встановити особи зловмисників, котрі вночі зламали автобусну зупинку.

Зупинка розташована на вулиці Ст. Бандери (навпроти АТП).

Завдяки декільком камерам відеонагляду вдалося встановити, що до порушення причетні п’ятеро хлопців. Вони вийшли на вул. Ст.Бандери зі сторони стадіону, що навпроти міського кладовища. Кинувши зупинку, юнаки попрямували вгору по вул. Кн. В.Великого.

Чортківська міська рада просить мешканців міста допомогти впізнати та розшукати зловмисників. Анонімність гарантують. Більше того, міський голова Чорткова Володимир Шматько обіцяє грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень за допомогу у встановленні осіб зловмисників.