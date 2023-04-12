Слідкувати за якістю повітря в реальному часі тепер можуть тернополяни.

Зробити це можна за допомогою мобільного додатку «е-Тернопіль», у якому запрацював новий функціонал або на сайті громадської організації «ЛУН Місто». Мережу станцій моніторингу якості повітря «ЛУН Місто Air» презентували 10 квітня у міській раді. Окрім Тернополя такі станції працюють у Києві, Львові, Одесі, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Івано-Франківську.

– Громадську мережу станцій якості повітря ми розвиваємо вже більше чотирьох років, – розповіла Анна Денисенко, співзасновниця ГО «ЛУН Місто». – Втілюємо цей проект спільно з факультетом радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вирішили розробити таку мережу, бо нам було цікаво яка якість повітря за нашим вікном і виявилось, що таких даних в режимі реального часу не було. Розробка проекту зайняла 1,5 року. Дані станцій пройшли апробацію і транслюються на сайтах міжнародних організацій, є в офіційному додатку Міністерства довкілля. Ми вимірюємо наддрібні часточки у повітрі, яких не видно неозброєним оком, але які негативно впливають на серце, легені, і ВООЗ саме їм приділяє особливу увагу. Вміст газів у повітрі не вимірюємо.

У Тернополі мережа станцій якості повітря працювала з серпня минулого року у тестовому режимі. 95% цього часу повітря було чисте або прийнятне. При таких показниках можна гуляти та провітрювати помешкання.

– На погіршення показників якості повітря впливає сезонність, – каже Анна Денисенко. – У холодну пору року воно може бути трохи брудніше. Також впливають на забруднення для непромислових міст спалювання листя та стерні восени та навесні, надмірний рух автомобільного транспорту, індивідуальне опалення будинків, оскільки мешканці приватного сектору можуть використовувати неякісні матеріали для обігріву, через війну до цього переліку додалося також використання генераторів.

Всього у місті встановлено шість станції моніторингу на багатоквартирних будинках. Вони під’єднані до мереж мешканців, які з власної ініціативи взяли зобов’язання забезпечити датчики доступом до електроенергії та інтернет-з’єднання. За словами Анни Денисенко, для більш об’єктивного аналізу чистоти повітря у Тернополі можна встановити ще 10-12 станцій. Для цього тернополянам, які б хотіли встановити у себе пристрій, треба звернутися до ГО «ЛУН Місто».