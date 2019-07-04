Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 29 червня – 3 липня 2019 року, 62% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року.

Ще 23% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися. Вищу готовність брати участь у голосуванні демонструють старші виборці.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія «Опозиційна платформа – За життя» (13,4%), партія «Європейська Солідарність» (8,3%), партія «Голос» (7,2%) та «Батьківщина» (7,2%). Партію «Сила і честь» готові підтримати 3,8%, «Опозиційний блок» – 3,1%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 2,8%, партії «Громадянська позиція» та Радикальну партію – по 2,4%, партію ВО «Свобода» – 2,3%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Лідерами т.зв «другого вибору» є партії «Слуга народу» (10,0%) та партія «Голос» (7,4%). Партію «Опозиційна платформа – За життя» як альтернативу основному вибору готові підтримати 4,6% опитаних, партію «Сила і честь» – 4,4%, партію «Батьківщина» – 4,2%, партію «Опозиційний блок» – 3,4%, Радикальну партію – 2,6%, партію «Європейська Солідарність» – 2,2%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 2,0%.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 29 червня – 3 липня 2019 р.