Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 6-10 липня 2019 року, 35% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 39% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання.

Найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше – на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь та виборці «Слуги народу».

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 47% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія «Опозиційна платформа – За життя» (11,6%), партія «Європейська Солідарність» (8,2%), партія «Голос» (6,6%) та «Батьківщина» (6,4%). Партію «Сила і честь» готові підтримати 3,6%, «Опозиційний блок» – 3,2%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 2,8%, Радикальну партію – 2,5%, партію ВО «Свобода» – 2,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Лідерами т.зв «другого вибору» є партії «Слуга народу» (9,6%) та «Голос» (9,3%). Партію «Батьківщина» як альтернативу основному вибору готові підтримати 6,2% опитаних, «Опозиційну платформу – За життя» – 4,9%, партію «Сила і честь» – 4,0%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 2,6%, «Опозиційний блок» – 2,5%, «Громадянську позицію» – 2,4%, партію «Європейська Солідарність» – 2,3%. Інші партії – менше 2%.

Рівень довіри до Володимира Зеленського становить 65% (не довіряють 27%).

Серед лідерів політичних сил відносно вищим рівнем довіри користуються Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (24%), Анатолій Гриценко (23%), Юлія Тимошенко (22%), Юрій Бойко (22%), Володимир Гройсман (20%) та Ігор Смешко (20%). Найменше довіряють респонденти Петру Порошенку (14%) та Віктору Медведчуку (12%).

На Заході країни найвищий рівень довіри мають Зеленський і Вакарчук, у Центрі – Зеленський, Гриценко, Тимошенко, Смешко і Гройсман. На Півдні – Зеленський і Бойко, на Сході – Зеленський, Бойко, Разумков і Медведчук.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-10 липня 2019 р.