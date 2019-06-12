Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 6-9 червня 2019 року, 69% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року.

Ще 15% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% – не голосуватимуть, 4% – не визначилися.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр «Опозиційна платформа – За життя» (10,4%), «Європейська Солідарність» (7,9%), «Батьківщина» (7,5%) та партія «Голос» (6,4%). Партію «Сила і честь» готові підтримати 4,3%, Радикальну партію – 2,5%, партію «Громадянська позиція» – 2,4%, Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

10,6% виборців можуть проголосувати за партію «Слуга народу» якщо партія, яку вони підтримують зараз, не буде брати участі у виборах (так званий «другий вибір»); 7,8% – можуть підтримати партію «Батьківщина»; 6,7% – партію «Голос»; 6,6% – партію «Опозиційна платформа – За життя»; 5,7% – партію «Сила і честь»; 3,9% – партію «Громадянська позиція»; 3,1% – партію «Європейська солідарність». Решта партій – менше 3%.

Чверть опитаних зазначили, що планують відпустку на другу половину липня 2019 року. При цьому 80% з них вважають, що матимуть змогу проголосувати. 14% – заявили протилежне, ще 6% – не визначилися.

Третина планує провести відпустку за місцем проживання, 37% зазначили, що мають плани відвідати інший регіон України, 18% – за кордон, 18% – ще не визначилися. Відносно більше тих, хто планує відпочинок на другу половину липня, серед виборців партій «Європейська Солідарність», «Слуга народу», а також тих, хто взагалі не має наміру брати участь у голосуванні.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-9 червня 2019 р.