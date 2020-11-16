Ви будете сміятися, але це правда. Але про все за порядком.

На сайті Центральної виборчої комісії почали підводити підсумкові дані з виборів місцевих рад.

Як ми обіцяли, розповімо про “здобутки та народну любов” до деяких топ-чиновників. В силу адмінреформи, на цих виборах більшість голів РДА змагалися за мандати депутатів ОТГ. Зрозуміло, від політичної партії “Слуга народу”. За окремими винятками результати катастрофічні.

По-перше. Жоден голова РДА не виграв вибори голів ОТГ. Хоча в більшості випадків результат був пристойний – другі-четверті місця, а голова Підгаєцької РДА Галина Дуда зупинилася в кількох голосах від перемоги. Непогані результати досягнуті головами Ланівецької та Монастириської РДА.

По-друге. Ті з голів РДА, які наважилися йти на прямі вибори голів ОТГ – єдині, за кого має бути не соромно з усієї районної вертикалі. “Слуги” програли з тріском партійні вибори в 15 з 17 колишніх райцентрів Тернопільщини. На Шумщині врятував “честь” президентської партії начальник обласного собезу, екс-тимошенківець Вадим Боярський, а на Кременеччині – добре сформований список з місцевих господарників. У решті районів тотальний провал.

І третє, найцікавіше – “особисті успіхи” голів РДА. Більшість, щоб не ризикувати народною довірою, обирали собі захищене перше місце у списку “Слуг народу” і гарантовано ставали депутатами. Решті не пощастило. Виборці побачили їх справжній результат. Наприклад, голова Бучацької РДА Олена Кравчук набрала аж 10 голосів на виборах до Бучацької ОТГ.

Та справжній антирекорд – у голови Зборівської РДА Сергія Рудяка. На виборах до Зборівської ОТГ за нього проголосували аж 3 виборці! Але незважаючи на катастрофічний результат Рудяк став депутатом Зборівської ОТГ, бо поставив себе на друге місце у списку. Натомість кандидати від президентської партії, які набрали у десятки разів більше голосів, депутатами не стали.