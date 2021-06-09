Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції розшукують незнайомця, який вчинив серію злочинів в обласному центрі.

В середу, 9 червня, в період з 13 по 14 годину зловмисник двічі скоїв протиправне: спершу в приміщенні медичного закладу, що на вулиці Гетьмана Мазепи, а згодом в магазині на вулиці Текстильній. Шахрай під приводом обміну купюр, шляхом залому, заволодів грошовими коштами в сумі 10300 гривень.

Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію “102”.