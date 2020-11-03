За газ для шкіл Гусятинського району переплатили 300 тисяч гривень

За втручання прокуратури визнано недійсними додаткові угоди до договору про постачання газу у навчальні заклади на майже 300 тис гривень.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Господарським судом Тернопільської області задоволено позов Чортківської місцевої прокуратури в інтересах держави про визнання недійсними додаткових угод до договору про постачання природного газу та стягнення зайво сплачених із бюджету коштів в сумі майже 300 тис грн.

Встановлено, що господарське товариство, здійснюючи постачання природного газу навчальним закладам Гусятинського району у 2019 році, після укладення договору закупівлі, додатковими угодами безпідставно збільшило ціну на вказаний енергоносій. Зміна умов призвела до сплати зайвих коштів із бюджету та отримання меншої кількості палива.