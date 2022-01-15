За екстремалів на тернопільському ставі взялася поліція

Цьогорічна зима супроводжується значними коливаннями температури. Крига стає тонкою і таїть в собі небезпеку.

З метою недопущення нещасних випадків на льоду, поліцейські краю спільно з рятувальниками проводять профілактичні рейди поблизу зимових водойм.

Під час роз’яснювальної роботи правоохоронці розповідають рибалкам та місцевим жителям, які гуляють поблизу водойм, про небезпеку виходу на тонку кригу, заходи безпеки та порядок дій на випадок, якщо людина провалилася під лід.

Працівники поліції вручають усім інформаційні пам’ятки з основними вимогами безпечної поведінки на водоймах взимку та алгоритмом дій у разі виникнення екстремальної ситуації.

Правоохоронці закликають вкотре закликають громадян не ризикувати своїм життям, виходячи на замерзлі водойми.