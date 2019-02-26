За дві доби патрульні зупинили десятьох п’яних водіїв

26/02/2019 Розмір тексту:

Десять аварій трапилося минулими вихідними на Тернопільщині, одна ДТП – з потерпілими. Також патрульні поліцейські зупинили десятьох водіїв, які перебували в нетверезому стані. Ще в двох чоловіків правоохоронці виявили наркотичні засоби.

Алкогольне чи наркотичне сп’яніння – поширене порушення на Тернопільщині, – констатують у Патрульній поліції області. Попри десятитисячні штрафи кількість порушників не меншає.

«Патрульні поліцейські виявили 10 водіїв, які знаходилися в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння. На всіх керманичів інспектори склали протоколи за статтею 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані). Поліцейські виїжджали на 10 повідомлень про автопригоди: з них: одна ДТП з травмованими, 1 випадок ДТП водії оформили по європротоколу, в 4 ДТП від водіїв відібрано пояснення та складено схему, ще 4 автопригоди оформлено патрульними за ст.124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвели до ДТП). Загалом було опрацьовано 168 викликів, які надійшли з спецлінії 102. Складено 202 адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки», – повідомила прес-секретар Патрульної поліції області Катерина Басалига.

Окрім цього, поліцейські виявили у чотирьох водіїв фальшиві документи на транспорті засоби.

Софія Романська