За два тижні липня на Тернопільщині інспектори праці виявили та задокументували 40 неоформлених працівників у сферах торгівлі, легкої і видобувної промисловості та на транспорті.

Нагадаємо, що інспекційна кампанія, яка є частиною Національного плану спільних дій щодо зниження рівня не задекларованої праці на 2021 рік, розпочалася першого липня.

Так, нещодавно представники Управління Держпраці завітали з інспекцією у швейний цех в одному зі спальних районів міста Тернополя. Під час перевірки вони з’ясували, що підприємець для пошиття форменого одягу на замовлення використовував працю 15 швачок, з яких – 8 у нього працювали на умовах так званого «стажування» без оформлення трудових відносин.

Як повідомили в Управління Держпраці роботодавець проігнорував поради їхніх фахівців під час інформаційно-роз’яснювальної роботи та продовжував використовувати нелегальну працю, мотивуючи це тим, що перш ніж оформити з ними трудові відносини, йому потрібно визначитися чи достатній у них рівень професійних вмінь та навиків за посадою швачки. За використання нелегальної праці до роботодавця застосують заходи відповідно до наданих повноважень. Фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.

Фото надане Управлінням Держпраці