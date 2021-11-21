738 постанов про перевищення швидкості склали патрульні на Тернопільщині цього місяця. Водіям доведеться сплатити штрафи від 340 до 1700 грн.

На Тернопільщині швидкість руху вимірюють за допомогою приладів Trucam та камер відеофіксації. Як зазначив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський, перевищення швидкості — ключова причини аварій.

“Для вимірювання швидкості руху на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками патрульні використовують прилад Trucam. Адже, перевищення водіями встановлених обмежень для швидкості руху транспортних засобів — одна з основних причин ДТП. Так, лише від початку цього місяця інспектори патрульної поліції в області винесли 738 постанов на водіїв, які перевищили встановлені обмеження для швидкості руху транспортних засобів. Серед них — за частиною 1 статті 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год) — патрульні винесли 691 постанову. За таке правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу на суму 340 гривень. За частиною 4 статті 122 КУпАП (перевищення швидкості більше, як на 50 км/год) — патрульні винесли 47 постанов. За це штраф 1700 гривень”.

Додамо, у Тернополі працює 4 камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Їх облаштували у місцях найбільшої концентрації ДТП. Камери автоматично фіксують перевищення швидкості.