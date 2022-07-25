За два місяці на волі обікрав два кіоски: у Тернополі спіймали злодія-рецидивіста

Повідомлення про крадіжку з торгового кіоску, розташованого на масиві Дружба, надійшло до співробітників Тернопільського райуправління поліції від продавчині. Вранці, прийшовши на роботу, вона виявила сліди проникнення до закладу.

Злодій потрапив до ятки, відваживши металопластикове вікно. Звідти викрав ноутбук, мобільний телефон та 10 000 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний житель Тернопільського району, який у травні звільнився з в’язниці, де відбував покарання за крадіжки з проникненням. Поліцейські вилучили у нього крадені речі.

Під час перевірки з’ясувалося, що фігурант причетний ще до однієї крадіжки з кіоску швидкого харчування у Тернополі.

За обома фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Оперативники продовжують перевіряти чоловіка на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території обласного центру.