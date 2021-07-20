За два дні від COVID-19 вакцинували понад п’ять тисяч жителів області

Понад п’ять тисяч жителів краю вакцинували минулими вихідними на Тернопільщині. Близько чотирьох тисяч людей імунізували вакциною Pfizer у пунктах щеплення.

17 і 18 липня вакцина Pfizer в області була доступною у чотирьох пунктах щеплення: Тернополі, Чорткові, Бережанах і Заліщиках. Цією можливістю скористалися понад 4000 людей. Також мобільні бригади проводили щеплення іншими вакцинами.

Як зазначила очільниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, охочих вакцинуватися виявилося чимало. Біля пунктів щеплення вишикувалися черги у 100-200 людей.

“Центри масової вакцинації довели свою ефективність. Жителі області активно вакцинуються проти COVID-19 і це говорить про їхнє відповідальне ставлення до власного здоров’я. Загалом в області різними видами вакцини щеплено понад 96 тис. осіб. Про роботу центрів у наступні вихідні буде повідомлено згодом”.

Додамо, на Тернопільщині триває третій етап вакцинації. Щеплення проводять всім охочим жителям краю від вісімнадцяти років.