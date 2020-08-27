Нагадаємо, Тернопіль перебуває у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

В місті заборонена діяльність спортзалів, фітнесцентрів. Також не дозволені планові госпіталізації та робота розважальних закладів і ресторанів нічної пори. Стежить за дотриманням нових карантинних обмежень держпродспоживслужба і поліція.

“Ми посилили державний нагляд і контроль, що стосується організації протиепідемічних заходів. За порушення були складені адміністративні протоколи, справи направлено до суду. Також ми протягом минулого тижня відпрацьовували будівельну мережу, гіпермаркети, були складені адміністративні протоколи. Загалом відпрацьовано 16 об’єктів, виявлено на трьох об’єктах порушення, всі матеріали передані до суду. Є порушення загальні, масові, які стосуються неправильного носіння масок, порушення дистанції, порушення правил утилізації засобів індивідуального захисту. Зокрема, масові порушення трапляються на ринках. Також ми продовжуємо проводити роз’яснювальну роботу серед підприємців, які займаються реалізацією продуктів продовольчої групи, наші працівники ходять у складі груп з поліцією, вони беруть участь при складані протоколів. Тримаємо ситуацію під контролем, проводимо роботу кожного дня”, – каже начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського міського управління держпродспоживслужби Галина Чайкіна.

Цього тижня заплановані перевірки мобільними групами, до яких належать працівники держпродспоживслужби, поліції, муніципальної інспекції. У разі порушення карантинних вимог складатимуть адміністративні протоколи, які передбачають штрафи від 17 до 34 тис. грн.

Софія Романська