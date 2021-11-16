З метою недопущення порушення карантинних норм на території Тернопільської області щоденно функціонує близько п’ятдесяти рейдових груп, до складу яких входять правоохоронці, представники держпродспоживслужби, муніципальної інспекції та органів місцевого самоврядування.

В рамках профілактичних рейдів працівники поліції приділяють особливу увагу розважальним та торговим закладам, де зазвичай знаходиться велике скупчення людей. Поліцейські забезпеченні належним обладнанням, аби перевіряти COVID-сертифікати у громадян та суб’єктів господарювання.

Лише в період з 23 жовтня по 16 листопада, правоохоронці задокументували понад 2000 адміністративних порушень. З них поліцейські винесли 1576 постанов за порушення маскового режиму та склали 425 протоколів за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП.

Працівники поліції й надалі продовжують проводити різноманітні превентивні заходи з метою недопущення розповсюдження корона вірусної інфекції на території області. Під час патрулювань поліцейські нагадуватимуть населенню про дотримання карантинних норм та відповідальність за її порушення. Окрім цього правоохоронці застерігають громадян від користування підробленими COVID-сертифікатами. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання — від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.