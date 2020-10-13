На Тернопільщині за добу зареєстровано три летальних випадки, пов’язаних з коронавірусом.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 69-річний мешканець села Коршилів Зборівського району, 59-річний житель села Горинка Кременецького району та 77-річна тернополянка.
Загалом підтверджено 258 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (75 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Барашівка – 1
• с. Поручин – 1
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (31 особа):
• м. Борщів – 12
• с. Мушкатівка – 2
• с. Цигани – 7
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Стрілківці – 2
• с. Ланівці – 2
• с. Шупарка – 1
• с. Панівці – 1
• с. Гермаківка – 1
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 4
• с. Бариш – 1
• с. Возилів – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (5 осіб):
• смт Гусятин – 2
• с. Жабинці – 1
• с. Пізнанка – 1
• с. Мала Лука – 1
Заліщицький район (19 осіб):
• м. Заліщики – 5
• смт Товсте – 1
• с. Нирків – 3
• с. Новосілка – 4
• с. Зозулинці – 1
• с. Блищанка – 2
• с. Добрівляни – 3
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 2
Зборівський район (2 особи):
• с. Вільшанка – 1
• с. Коршилів – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козлів – 1
• с. Конюхи – 2
• с. Геленки – 1
Кременецький район (16 осіб):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 2
• с. Сапанів – 1
• с. Кімната – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Іква – 1
• с. Горинка – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 2
• с. Швейків – 2
Підволочиський район (13 осіб):
• м. Скалат – 1
• с. Старий Скалат– 1
• с. Качанівка – 6
• с. Токи – 1
• с. Мислова – 1
• с. Терпилівка – 1
• с. Чернилівка – 1
• с. Хмелиська – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (19 осіб):
• м. Теребовля – 8
• смт Дружба – 1
• смт Микулинці – 3
• с. Ладичин – 1
• с. Семенів – 2
• с. Струсів – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Зубів – 1
• с. Зеленче – 1
Тернопільський район (19 осіб):
• с. Настасів – 3
• с. Шляхтинці – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Буцнів – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Довжанка – 1
• с. Петриків – 2
• с. Підгородне – 1
• с. Плотича – 1
• с. Біла – 4
• с. Хатки – 1
• с. Байківці – 1
Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 19
• с. Нагірянка – 1
• с. Угринь – 1
• с. Пастуше – 1
• с. Біла – 1
Шумський район (12 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Рохманів – 2
• с. Мала Іловиця – 1
• с. Васьківці – 1
• с. Жолобки – 2
• с. Забара – 1
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