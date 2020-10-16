На Тернопільщині за добу зареєстровано чотири летальних випадки внаслідок ускладнень від COVID-19.
Померли 64-річна жителька села Чернихівці Збаразького району, 70-річний чоловік із смт Скала-Подільська Борщівського району, 62-річна жителька Гусятина і 64-річна тернополянка.
Всього підтверджено 216 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (47 осіб)
Бережанський район (4 особа):
• м. Бережани – 1
• с. Шибалин – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Куропатники – 1
Борщівський район (11 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Лосяч – 2
• с. Бурдяківці – 1
• с. Іванків – 3
• с. Цигани – 2
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 1
• смт Золотий Потік – 1
• с. Зелена – 1
• с. Бариш – 2
• с. Жизномир – 1
• с. Космирин – 1
Гусятинський район (18 осіб):
• смт Гусятин – 6
• с. Васильківці – 3
• с. Вільхівчик – 3
• с. Увисла – 1
• с. Яблунів – 2
• с. Городниця – 1
• с. Чабарівка – 2
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики – 5
• смт Товсте – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Шипівці – 2
• с. Хартонівці – 1
Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 12
• с. Киданці – 2
• с. Базаринці – 2
Зборівський район (8 осіб):
• м. Зборів – 2
• с. Осташівці – 1
• с. Йосипівка – 1
• с. Яцківці – 1
• с. Воробіївка – 1
• с. Сировари – 1
• с. Присівці – 1
Козівський район (0 осіб)
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 2
• с. Кімната – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Катеринівка – 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Шили – 1
Монастириський район (0осіб)
Підволочиський район (9 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• с. Шельпаки – 1
• с. Гнилички – 1
• с. Полупанівка – 1
• с. Хмелиська – 1
• с. Турівка – 1
• с. Скорики – 1
Підгаєцький район (14 осіб):
• м. Підгайці – 9
• с. Старе Місто – 2
• с. Галич – 1
• с. Мужилів – 2
Теребовлянський район (24 особи):
• м. Теребовля – 6
• с. Вишнівчик – 6
• с. Долина – 1
• с. Зеленче – 1
• с. Золотники – 2
• с. Бурканів – 4
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Застіноче – 1
• с. Лошнів – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Великі Гаї – 7
• с. Товстолуг – 1
• с. Кип’ячка – 1
• с. Дичків – 1
• с. Красівка – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Петриків – 1
• с. Настасів – 1
• с. Підгородне – 1
Чортківський район (11 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Коцюбинчики – 2
• с. Тарнавка – 1
• с. Залісся – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Скородинці – 1
Шумський район (14 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Сураж – 1
• с. Онишківці – 2
• с. Новостав – 1
• с. Боложівка – 1
• с. Забара – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 1
• с. Шумбар – 1
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