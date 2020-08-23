Станом на 23 серпня в Тернопільській області за результатами 972 досліджень методом ПЛР – COVID-19 підтвердили протягом доби в 117 випадках.
На жаль, за попередню добу є 3 нових летальних випадки, повідомляють у міській раді.
За попередню добу видужало 6 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 2829 пацієнтів. Проведено 91 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат та 13 дослідження на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – не виявлено позитивних результатів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (40 осіб)
Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 7
Бучацький район (9 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Нові Петликівці – 1
• с. Новоставці – 1
• с. Соколів – 1
• с. Сороки – 1
• с. Підлісся – 1
• с. Жизномир – 2
Гусятинський район (2 особи):
• смт Гусятин – 1
• с. Тудорів – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Добрівляни – 2
• с. Виноградне – 1
• с. Нагоряни – 1
• с. Лисичники – 1
• с. Бедриківці – 3
Збаразький район (1 особа):
• м. Збараж – 1
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Волосівка – 2
• с. Серетець – 1
Козівський район (1 особа):
• с. Дибще – 1
Кременецький район (4 особи):
• м. Почаїв – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Чугалі – 1
• с. Куликів – 1
Лановецький район (2 особи):
• с. Москалівка – 1
• с. Буглів – 1
Монастириський район (2 особи):
• с. Світле – 2
Підволочиський район (2 особи):
• смт Підволочиськ – 2
Теребовлянський район (8 осіб):
• м. Теребовля – 4
• с. Плебанівка – 1
• с. Варваринці – 1
• с. Різдвяне – 2
Тернопільський район (15 осіб):
• смт Велика Березовиця – 2
• смт Великі Бірки – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Плотича – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Острів – 1
• с. Шляхтинці – 3
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Грабовець – 2
• с. Підгородне – 1
Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Біла– 1
• с. Свидова – 1
Усього в Україні підтверджено 104958 випадків зараження на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили в 1987 українців.
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