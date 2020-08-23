Станом на 23 серпня в Тернопільській області за результатами 972 досліджень методом ПЛР – COVID-19 підтвердили протягом доби в 117 випадках.

На жаль, за попередню добу є 3 нових летальних випадки, повідомляють у міській раді.

За попередню добу видужало 6 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 2829 пацієнтів. Проведено 91 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат та 13 дослідження на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – не виявлено позитивних результатів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (40 осіб)

Бережанський район (7 осіб):

• м. Бережани – 7

Бучацький район (9 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Нові Петликівці – 1

• с. Новоставці – 1

• с. Соколів – 1

• с. Сороки – 1

• с. Підлісся – 1

• с. Жизномир – 2

Гусятинський район (2 особи):

• смт Гусятин – 1

• с. Тудорів – 1

Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 2

• с. Добрівляни – 2

• с. Виноградне – 1

• с. Нагоряни – 1

• с. Лисичники – 1

• с. Бедриківці – 3

Збаразький район (1 особа):

• м. Збараж – 1

Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 1

• с. Млинівці – 1

• с. Волосівка – 2

• с. Серетець – 1

Козівський район (1 особа):

• с. Дибще – 1

Кременецький район (4 особи):

• м. Почаїв – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Чугалі – 1

• с. Куликів – 1

Лановецький район (2 особи):

• с. Москалівка – 1

• с. Буглів – 1

Монастириський район (2 особи):

• с. Світле – 2

Підволочиський район (2 особи):

• смт Підволочиськ – 2

Теребовлянський район (8 осіб):

• м. Теребовля – 4

• с. Плебанівка – 1

• с. Варваринці – 1

• с. Різдвяне – 2

Тернопільський район (15 осіб):

• смт Велика Березовиця – 2

• смт Великі Бірки – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Плотича – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Острів – 1

• с. Шляхтинці – 3

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Грабовець – 2

• с. Підгородне – 1

Чортківський район (9 осіб):

• м. Чортків – 7

• с. Біла– 1

• с. Свидова – 1



Усього в Україні підтверджено 104958 випадків зараження на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили в 1987 українців.

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