Жодна людина не померла за минулу добу від коронавірусу у Тернопільській області.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
При цьому підтверджено 243 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (44 особи)
Бережанський район (12 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Шибалин – 3
• с. Куропатники – 1
Борщівський район (14 осіб):
• м. Борщів – 2
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Цигани – 2
• с. Стрілківці – 2
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Олексинці – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Глибочок – 1
• с. Мушкатівка – 1
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (24 особи):
• м. Бучач – 7
• с. Бариш – 3
• с. Медведівці – 1
• с. Ліщанці – 2
• с. Миколаївка – 1
• с. Переволока – 1
• смт Золотий Потік – 2
• с. Бобулинці – 1
• с. Трибухівці – 3
• с. Старі Петликівці – 1
• с. Цвітова – 2
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 3
• с. Чабарівка – 3
• с. Городниця – 1
• с. Суходіл – 2
• с. Личківці – 2
Заліщицький район (9 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Касперівці – 1
• с. Колодрібка – 1
• с. Синьків – 2
• с. Блищанка – 1
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (1 особа):
• с. Романове Село – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Перепельники – 1
• с. Івачів – 1
• с. Мильне – 1
• с. Гарбузів – 1
• с. Кудобинці – 1
Козівський район (21 особа):
• с. Конюхи – 10
• смт Козова – 6
• с. Кальне – 2
• с. Козівка – 1
• с. Золота Слобода – 1
• с. Вікторівка – 1
Кременецький район (6 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Устечко – 2
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (15 осіб):
• м. Монастириська – 9
• с. Дубенка – 1
• с. Горішня Слобідка – 3
• с. Григорів – 1
• с. Ковалівка – 1
Підволочиський район (13 осіб):
• смт Підволочиськ – 6
• с. Качанівка – 4
• с. Скорики – 2
• с. Староміщина – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 2
• с. Галич – 1
Теребовлянський район (17 осіб):
• м. Теребовля – 4
• смт Микулинці – 4
• с. Острівець – 1
• с. Романівка – 1
• с. Струсів – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Буданів – 1
• с. Зеленче – 1
• с. Великий Говилів – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Підруда – 1
Тернопільський район (14 осіб):
• с. Підгородне – 1
• с. Івачів Горішній – 2
• с. Острів – 2
• с. Білоскірка – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Серединки – 2
• с. Грабовець – 1
• с. Плотича – 1
• с. Настасів – 1
Чортківський район (20 осіб):
• м. Чортків – 11
• смт Заводське – 1
• с. Шульганівка – 1
• с. Кривеньке – 1
• с. Біла – 2
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Стара Ягільниця – 1
• с. Шманьківці – 1
Шумський район (13 осіб):
• м. Шумськ – 4
• с. Кути – 1
• с. Круголець – 1
• с. Бриків – 2
• с. Соснівка – 2
• с. Сураж – 1
• с. Малі Садки – 1
• с. Боложівка – 1