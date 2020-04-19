Станом на 9-ту годину ранку 19 квітня на Тернопільщині зареєстрували 24 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Загалом в області уже 390 хворих на COVID-19. П’ять випадків завершилися летально.

Найбільше хворих, як і раніше – у Монастириському районі. Там інфекцію виявили у 161-ї людини.

По інших районах статистика наступна:

37 – жителі Бучацького району,

34 – жителі Шумського району,

29 – жителі Заліщицького району,

29 – жителі Кременецького району,

27 – жителі міста Тернополя,

22 – жителі Чортківського району,

21 – жителі Козівського району,

7 – жителі Борщівського району,

5 – жителі Підгаєцького району,

4 – жителі Тернопільського району,

4 – жителі Гусятинського району,

4 – жителі Теребовлянського району,

2 – жителі Бережанського району,

2 – жителі Збаразького району,

1 – житель Зборівського району,

1 – житель Лановецького району.

Загалом в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 141 випадок – летальний. 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

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