Станом на 31 липня в Тернопільській̆ області за результатами 556 досліджень методом ПЛР – діагноз COVID-19 протягом доби лабораторно підтверджений в 55 осіб.

За попередню добу видужало 22 пацієнти. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1774 людини. Проведено 50 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 .

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (19 осіб)

Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 4

• с. Божиків – 1

• с. Базниківка – 1

Борщівський район (2 особи):

• м. Борщів – 2

Гусятинський район (4 особи):

• с. Оришківці – 1

• м. Копичинці – 3

Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Трибухівці – 1

• с. Сокілець – 1

Тернопільський район (4 особи):

• с. Підгороднє – 1

• с. Івачів Горішній – 1

• с. Байківці – 1

• с. Гаї Гричинські – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Млиниська – 1

Збаразький район (1 особа):

• с. Залужжя – 1

Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 2

• с. Велика Білка – 1

Зборівський район (1 особа):

• с. Гренів – 1

Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1

Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Григорів – 1

• с. Лазарівка – 2

Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Залісся – 1

• смт. Заводське – 1

Шумський район (1 особа):

• с. Великі Дедеркали – 1

Усього в Україні підтверджено 69 884 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію виявили в 1 090 українців.

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