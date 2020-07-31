Станом на 31 липня в Тернопільській̆ області за результатами 556 досліджень методом ПЛР – діагноз COVID-19 протягом доби лабораторно підтверджений в 55 осіб.
За попередню добу видужало 22 пацієнти. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1774 людини. Проведено 50 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 .
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (19 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 4
• с. Божиків – 1
• с. Базниківка – 1
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 2
Гусятинський район (4 особи):
• с. Оришківці – 1
• м. Копичинці – 3
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Трибухівці – 1
• с. Сокілець – 1
Тернопільський район (4 особи):
• с. Підгороднє – 1
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Байківці – 1
• с. Гаї Гричинські – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Млиниська – 1
Збаразький район (1 особа):
• с. Залужжя – 1
Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 2
• с. Велика Білка – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Гренів – 1
Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Григорів – 1
• с. Лазарівка – 2
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 1
• с. Залісся – 1
• смт. Заводське – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Великі Дедеркали – 1
Усього в Україні підтверджено 69 884 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію виявили в 1 090 українців.
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