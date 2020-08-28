За добу в області підтверджено 234 випадки зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (43 особи)
Бережанський район (28 осіб):
• м. Бережани –19
• с. Посухів – 2
• с. Нараїв – 2
• с. Рогачин – 1
• с. Лапшин – 4
Борщівський район (7 осіб):
• м. Борщів – 4
• с. Іванків – 2
• с. Криве – 1
Бучацький район (25 осіб):
• м. Бучач – 12
• с. Трибухівці – 6
• с. Підзамочок – 2
• с. Переволока – 1
• с. Пилява – 1
• с. Ріпинці – 1
• с. Підлісся – 1
• с. Пишківці – 1
Гусятинський район (15 осіб):
• м. Копичинці – 2
• смт Гусятин – 3
• с. Яблунів – 1
• с. Крогулець – 2
• с. Старий Нижбірок – 1
• с. Коцюбинці – 1
• с. Сорока – 1
• с. Кокошинці – 2
• с. Сидорів – 2
Заліщицький район (4 особи):
• с. Нагоряни – 1
• с. Зозулинці – 1
• м. Заліщики – 3
• с. Шипівці – 1
Збаразький район (12 осіб):
• смт Вишнівець – 4
• с. Лози – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Бутин – 1
• с. Доброводи – 1
• м. Збараж – 2
• с. Чернихівці – 1
• с. Мишківці – 1
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 1
• с. Глядки – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 3
• с. Козівка – 2
Кременецький район (12 осіб):
• м. Кременець – 4
• с. Білокриниця – 3
• м. Почаїв – 3
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Куликів – 1
Лановецький район (6 осіб):
• с. Бережанка – 1
• м. Ланівці – 5
Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
Підволочиський район (7 осіб):
• м. Скалат – 2
• смт Підволочиськ – 2
• с. Полупанівка – 1
• с. Магдалівка – 1
• с. Городниця – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Литвинів – 1
Теребовлянський район (9 осіб):
• м. Теребовля – 5
• с. Плебанівка – 1
• с. Кровинка – 1
Тернопільський район (22 осіб):
• с. Петриків – 6
• с. Довжанка – 2
• с. Дичків – 2
• с. Смиківці – 2
• с. Великі Гаї – 4
• с. Гаї Гречинські – 1
• с. Товстолуг – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Чернилів Руський – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Лучка – 1
Чортківський район (29 осіб):
• м. Чортків – 23
• с. Білобожниця – 1
• с. Свидова – 1
• с. Улашківці – 3
• с. Скородинці – 1
Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Цеценівка – 1
• с. Шкроботівка – 1
• с. Потуторів – 1