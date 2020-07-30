На Тернопільщині за останню добу COVID-19 підтвердили в 69 осіб.
Станом на 30 липня в Тернопільській області за результатами 680 досліджень методом ПЛР – діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений протягом доби в 18 мешканців міста та 51 жителя області. Летальних випадків немає.
За попередню добу видужало 14 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині одужало 1752 пацієнти.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (18 осіб)
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 5
Козівський район (2 особи):
• смт. Козова – 1
• с. Теофіпілка – 1
Гусятинський район (3 особи):
• с. Самолусківці – 1
• с. Вигода – 1
• с. Нижбірок – 1
Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Озеряни – 1
• с. Старі Петликівці – 2
• с. Язловець – 1
Тернопільський район (3 особи):
• с. Підгороднє – 1
• с. Біла – 1
• с. Байківці – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Зелене – 1
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Кобилля – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Підволочиський район (6 осіб):
• смт. Підволочиськ – 1
• с. Климківці – 4
• с. Мовчанівка – 1
Заліщицький район (1 особа):
• с. Іване Золоте – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Загір’я – 1
Монастириський район (5 осіб):
• м. Монастириська – 1
• с. Григорів – 1
• с. Лазарівка – 1
• с. Чехів – 1
• с. Низьколизи – 1
Чортківський район (13 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Біла – 2
• с. Стара Ягільниця – 1
• смт. Заводське – 1
• с. Шманьківчики – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Малі Садки – 1
Усього в Україні підтверджено 68 794 випадків зараження на COVID-19. За попередню добу корона вірусну інфекцію підтвердили в 1 197 українців.
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