На Тернопільщині за останню добу COVID-19 підтвердили в 69 осіб.

Станом на 30 липня в Тернопільській області за результатами 680 досліджень методом ПЛР – діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений протягом доби в 18 мешканців міста та 51 жителя області. Летальних випадків немає.

За попередню добу видужало 14 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині одужало 1752 пацієнти.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (18 осіб)

Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 5

Козівський район (2 особи):

• смт. Козова – 1

• с. Теофіпілка – 1

Гусятинський район (3 особи):

• с. Самолусківці – 1

• с. Вигода – 1

• с. Нижбірок – 1

Бучацький район (6 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Озеряни – 1

• с. Старі Петликівці – 2

• с. Язловець – 1

Тернопільський район (3 особи):

• с. Підгороднє – 1

• с. Біла – 1

• с. Байківці – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Зелене – 1

Збаразький район (3 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Заруддя – 1

• с. Кобилля – 1

Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1

Підволочиський район (6 осіб):

• смт. Підволочиськ – 1

• с. Климківці – 4

• с. Мовчанівка – 1

Заліщицький район (1 особа):

• с. Іване Золоте – 1

Зборівський район (1 особа):

• с. Загір’я – 1

Монастириський район (5 осіб):

• м. Монастириська – 1

• с. Григорів – 1

• с. Лазарівка – 1

• с. Чехів – 1

• с. Низьколизи – 1

Чортківський район (13 осіб):

• м. Чортків – 8

• с. Біла – 2

• с. Стара Ягільниця – 1

• смт. Заводське – 1

• с. Шманьківчики – 1

Шумський район (1 особа):

• с. Малі Садки – 1

Усього в Україні підтверджено 68 794 випадків зараження на COVID-19. За попередню добу корона вірусну інфекцію підтвердили в 1 197 українців.

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