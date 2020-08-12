За попередню добу в області підтверджено 40 нових випадків COVID-19.

З них сімнадцять – у Тернополі, по п’ять – у Тернопільському та Бережанському районах. По три випадки – на Гусятинщині, Теребовлянщині та Чортківщині.

Загалом станом на 12 cерпня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у – 3414 випадках. А це – у 3123 дорослих та 291 дитини.

На Тернопільщині понад 66,3% жителів, у яких виявили COVID-19 – одужали. Зі 3414 осіб, у яких виявлено COVID-19 станом на сьогодні – 2264 осіб одужало – повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації. 1106 осіб хворіють.

Читайте на цю тему:

У “Тернопільводоканалі” – спалах COVID-19

Понад двадцять пацієнтів та лікар геріатричного пансіонату заразилися коронавірусом