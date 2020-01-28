За минулу добу шахраї, представившись працівниками банку, зняли з рахунків мешканців області понад 49 тисяч гривень.

Серед потерпілих – двоє мешканців обласного центру та жителька Тернопільського району, повідомляють у поліції. Люди думали, що спілкуються з працівниками банку та повідомили персональні дані своїх карток шахраям. Як наслідок, з їхніх «електронних гаманців» зникли усі гроші.

Схема, за якою аферисти «розводять» своїх жертв, не нова. Зловмисники телефонують на мобільний та представляються працівникам банку. Лякають людей, що їхня картка заблокована, з неї намагаються зняти кошти невідомі, або ж повідомляють, що на «електронний гаманець» надійшов платіж і для того, щоб зарахувати гроші, потрібні персональні дані картки. Мета одна – вивідати у співрозмовника конфіденційну інформацію карткового рахунку і зняти звідти кошти.

Поліцейські вкотре звертаються до жителів області не довіряти телефонним незнайомцям, ким би вони не представлялися. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам розповідають. Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном «банківський працівник» – перетелефонуйте до банку за номером, вказаним на платіжній картці, або ж на офіційному сайті установи.

У жодному разі не повідомляйте нікому персональні дані, які стосуються банківських карток. Розповідайте детально про такий вид афери своїм родичам, знайомим. Чим більше обізнаних людей, тим менше шансів у зловмисників збагатитися за чужий рахунок.