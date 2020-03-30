Тернополян закликають повідомляти про тих, хто приїхав з-за кордону і не дотримується самоізоляції.
Відповідне звернення оприлюднив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
“Допоможіть жителям нашої громади, які повернулися із-за кордону, зберегти здоров’я своє та оточуючих. Наголосіть їм про важливість самоізоляції. Якщо знайомі не дослухаються до Вашої поради, повідомте анонімно про це”, – закликають у штабі.
Повідомити про порушників можна, заповнивши анкету. Або ж зателефонувати на “гарячу лінію” 1580 (зі стаціонарних телефонів) або +38 (067) 351-57-10 (з мобільних телефонів).
До слова, за минулу добу зафіксували таких 17 звернень.
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