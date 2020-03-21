Понад тридцять пожеж в екосистемах сталося минулої доби на Тернопільщині. Рятувальники витратили значний ресурс, щоб ліквідувати їх.

У державній службі з надзвичайних ситуацій наголошують, люди поводяться з вогнем вкрай необережно і нехтують заборону щодо спалювання природних залишків.

У Монастириськах виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2,5 га. Під час гасіння врятовано 7 житлових будівель, – повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Причини займання наразі встановлюються.

«Щорічно з приходом весни в містах та селах, на полях та сіножатях, на пагорбах та вздовж доріг рухаються вогняні «фронти», які знищують на своєму шляху все живе. Відтак пожежно-рятувальні підрозділи все частіше залучаються до ліквідації пожеж в екосистемах. Внаслідок необережного поводження з вогнем, чи звичайної людської халатності й необачності на відкритих територіях, господарських угіддях, уздовж транспортних магістралей, на узбіччях і навіть практично у центрі населених пунктів горить суха рослинність. Кількість таких пожеж не зменшується. Ми вкотре наголошуємо про ті загрози, які несе спалювання природних залишків».

Від початку року на Тернопільщині сталося близько ста пожеж в природних екосистемах, на загальній площі понад 80 гектарів. Рятувальники наголошують: при спалюванні трави на присадибних територіях виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, що веде, в свою чергу до знищення диких рослин та тварин.

Софія Романська