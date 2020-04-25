33-х хворих на коронавірусну інфекцію виявили на Тернопільщині за останню добу. Загалом, станом на 9 годину ранку 25 квітня, в області зафіксовано 565 випадків цього захворювання.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

У розрізі районів статистика наступна:

174– жителі Монастириського району

83– жителі Кременецького району

66 – жителі Шумського району

58 – жителі Бучацького району

41 – жителі міста Тернополя

38 – жителі Заліщицького району

34 – жителі Чортківського району

23 – жителі Козівського району

12– жителі Борщівського району

7– жителі Збаразького району

6 – жителі Теребовлянського району

6 – жителі Тернопільського району

5 – жителі Підгаєцького району

5 – жителі Гусятинського району

2 – жителі Бережанського району

2 – жителі Зборівського району

2 – жителі Лановецького району

1 – житель Підволочиського району

У штабі також зауважують, що 8 випадків захворювання завершилися летально. 55 людей одужали.

В цілому по Україні лабораторно підтверджено 8125 випадків COVID-19, з них 201 летальний. 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

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