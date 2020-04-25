33-х хворих на коронавірусну інфекцію виявили на Тернопільщині за останню добу. Загалом, станом на 9 годину ранку 25 квітня, в області зафіксовано 565 випадків цього захворювання.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
У розрізі районів статистика наступна:
174– жителі Монастириського району
83– жителі Кременецького району
66 – жителі Шумського району
58 – жителі Бучацького району
41 – жителі міста Тернополя
38 – жителі Заліщицького району
34 – жителі Чортківського району
23 – жителі Козівського району
12– жителі Борщівського району
7– жителі Збаразького району
6 – жителі Теребовлянського району
6 – жителі Тернопільського району
5 – жителі Підгаєцького району
5 – жителі Гусятинського району
2 – жителі Бережанського району
2 – жителі Зборівського району
2 – жителі Лановецького району
1 – житель Підволочиського району
У штабі також зауважують, що 8 випадків захворювання завершилися летально. 55 людей одужали.
В цілому по Україні лабораторно підтверджено 8125 випадків COVID-19, з них 201 летальний. 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.
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