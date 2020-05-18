Трьох нових хворих на коронавірусну інфекцію виявили за добу на Тернопільщині.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 18 травня в області зафіксований 1081 випадок COVID-19. 22 випадки завершилися летально. 599 людей одужали.
Дані по районах області:
Кременецький район – 359 (89 одужало);
Монастириський район – 194 (173 одужало);
Шумський район – 132 (57 одужало);
м. Тернопіль – 97 (55 одужало);
Бучацький район – 64 (53 одужало);
Чортківський район – 53 (36 одужало);
Заліщицький район – 45 (33 одужало);
Козівський район – 25 (23 одужало);
Збаразький район – 22 (13 одужало);
Лановецький район – 19 (16 одужало);
Тернопільський район – 14 (7 одужало);
Гусятинський район – 14 (10 одужало);
Теребовлянський район – 14 (7 одужало);
Борщівський район – 13 (12 одужало);
Підволочиський район – 5 (4 одужало);
Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
Бережанський район – 3 (3 одужало);
Зборівський район – 3 (3 одужало).
Загалом в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
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