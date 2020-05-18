Трьох нових хворих на коронавірусну інфекцію виявили за добу на Тернопільщині.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 18 травня в області зафіксований 1081 випадок COVID-19. 22 випадки завершилися летально. 599 людей одужали.

Дані по районах області:

Кременецький район – 359 (89 одужало);

Монастириський район – 194 (173 одужало);

Шумський район – 132 (57 одужало);

м. Тернопіль – 97 (55 одужало);

Бучацький район – 64 (53 одужало);

Чортківський район – 53 (36 одужало);

Заліщицький район – 45 (33 одужало);

Козівський район – 25 (23 одужало);

Збаразький район – 22 (13 одужало);

Лановецький район – 19 (16 одужало);

Тернопільський район – 14 (7 одужало);

Гусятинський район – 14 (10 одужало);

Теребовлянський район – 14 (7 одужало);

Борщівський район – 13 (12 одужало);

Підволочиський район – 5 (4 одужало);

Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

Бережанський район – 3 (3 одужало);

Зборівський район – 3 (3 одужало).

Загалом в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

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