17 аварій сталося минулої доби на Тернопільщині. Унаслідок ДТП життя однієї людини обірвалося, ще двоє людей зазнали травм.

Серед основних причин ДТП – перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, порушення правил обгону, – повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига. Поліцейські знову реєстрували випадки керування авто у нетверезому стані.

«За минулу добу працівники управління патрульної поліції у Тернопільській області опрацювали 17 викликів про дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалося 2 людей, ще 1 людина, на жаль, загинула. Дорога – це не жарти, і не завжди все може закінчитись маленькою подряпиною на транспортному засобі. Пам’ятайте, що ДТП — це одна мить, з наслідками якої можна боротися все життя! Тому, закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху».

У поліції наголошують: теперішні погодні умови вимагають заміни шин на зимові. Літня гума на колесах може сприяти аварійним ситуаціям.

Софія Романська