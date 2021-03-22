Сім летальних випадків унаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 59-річна мешканка села Михайлівка Чортківського району, 84-річна жителька Скали-Подільської, 58-річна мешканка села Івачів-Горішній, 78-річний житель села Переволока Чортківського району, а також троє тернополян – 71-річна та 84-річна жінки і 59-річний чоловік.
Загалом за добу зафіксовано 267 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 149 осіб.
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