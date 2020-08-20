Троє людей, у яких виявили коронавірус, померли за останню добу на Тернопільщині.

Про це повідомили в ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

За інформацією епідеміологів, померла 52-річна жителька села Жилинці Борщівського району та 73-річний тернополянин. Крім того, коронавірус забрав життя мешканця Івано-Франківської області, якого госпіталізували у важкому стані з потяга.

Загалом за період епідемії в області підтверджено 4116 випадків COVID-19. 49 з них завершилися летально.

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