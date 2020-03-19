Понад півтисячі порушень умов карантину задокументували учора в області.

За словами начальника Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола, правоохоронці продовжують працювати у посиленому режимі. Порушників притягуватимуть до відповідальності.

В області поліцейські перевірили більше двох тисяч об’єктів, чверть з них порушила умови карантину.

«Робота спрямована на профілактику серед населення. Пояснюємо, чому так відбувається, підказуємо, як потрібно, робимо зауваження. Злісних порушників, які на зауваження інспекторів не реагують, притягуємо до відповідальності. Просимо людей з розумінням поставитися до карантинних заходів. Це необхідно для того, щоб убезпечити себе та інших від зараження вірусом. Кожен з нас має розуміти, що від дотримання цих важливих правил залежить наше з вами здоров’я і життя. Зберігайте спокій, виконуйте рекомендації лікарів та користуйтеся інформацією про епідеміологічну ситуацію в країні лише з офіційних джерел і будьте здорові», – повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська.

Нагадаємо, відучора на карантин закрили автовокзали у Тернополі. Місто залишається без сполучення з іншими населеними пунктами. На автовокзалах патрулюють поліцейські.

Софія Романська