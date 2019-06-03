П’ять квартирних крадіжок за одну добу зареєстрували на Тернопільщині правоохоронці. Шляхи проникнення до оселі фактично однотипні – віджим вікна, підбір ключа та не зачинені двері.

Про зникнення чималої суми грошей на лінію “102” повідомила жителька Чорткова. Жінка заявила, що в період з 7:30 до 16:00, коли в домі нікого не було, в помешканні побували не відомі. З будинку щезло більше 11 тисяч гривень та майже 300 доларів. На місці злочину працювали експерти. Правоохоронці кажуть, що в середину злодії проникли, віджавши вхідні дерев’яні двері.

Залізли невідомі і до офісного приміщення на вулиці Живова в Тернополі. Підібравши ключ від дверей, злодії збагатилися на 73 тисячі гривень.

Таким ж методом залізли домушники і в квартиру на бульварі Данила Галицького. Про відчинені двері сусідського помешкання та розгардіяж всередині на лінію “102” повідомили сусіди. Власник житла перебуває за межами України, а тому встановити суму завданих збитків наразі складно.

П’ятнадцять тисяч гривень втратили і власники квартири на вулиці Миру. До них злодії зайшли у робочий час, підібравши ключі від вхідних дверей.

Стала жертвою крадіїв ще одна жителька масиву “Дружба”. Допоки господарі були на роботі, з квартири щезло золото та гроші. Сума збитків 55 тисяч гривень.

Усі крадіжки правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. З місць злочину вилучено речові докази, повідомляють у поліції.