Станом на 9 ранку 4 квітня у Тернопільській області виявлено 28 нових випадків захворювання на COVID-19.

Таким чином, загалом в області зареєстровано 896 хворих на коронавірус.

Як повідомляють в обласному лабораторному центрі, 15 випадків завершилися летально, 159 людей одужали.

256– жителі Кременецького району

183– жителі Монастириського району

107 – жителі Шумського району

62 – жителі Бучацького району

74– жителі міста Тернополя

50 – жителі Чортківського району

43 – жителі Заліщицького району

25 – жителі Козівського району

19– жителі Лановецького району

14– жителі Збаразького району

13– жителі Борщівського району

13 – жителі Гусятинського району

10 – жителі Теребовлянського району

12 – жителі Тернопільського району

5 – жителі Підгаєцького району

4– жителі Підволочиського району

3 – жителі Бережанського району

3 – жителі Зборівського району.

Загалом в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Читайте на цю тему:

У Тернополі коронавірус виявили у працівника “Нової пошти”

На Тернопільщині найнижчий рівень смертності від коронавірусу в Україні