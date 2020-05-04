Станом на 9 ранку 4 квітня у Тернопільській області виявлено 28 нових випадків захворювання на COVID-19.
Таким чином, загалом в області зареєстровано 896 хворих на коронавірус.
Як повідомляють в обласному лабораторному центрі, 15 випадків завершилися летально, 159 людей одужали.
256– жителі Кременецького району
183– жителі Монастириського району
107 – жителі Шумського району
62 – жителі Бучацького району
74– жителі міста Тернополя
50 – жителі Чортківського району
43 – жителі Заліщицького району
25 – жителі Козівського району
19– жителі Лановецького району
14– жителі Збаразького району
13– жителі Борщівського району
13 – жителі Гусятинського району
10 – жителі Теребовлянського району
12 – жителі Тернопільського району
5 – жителі Підгаєцького району
4– жителі Підволочиського району
3 – жителі Бережанського району
3 – жителі Зборівського району.
Загалом в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.
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