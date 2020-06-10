Вісьмох хворих на коронавірусну інфекцію виявили за добу на Тернопільщині.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 10 червня на Тернопільщині зафіксовано 1313 випадків COVID-19, 26 з них – летальні. 987 людей одужало.

Загалом у лікарнях Тернополя – 12 хворих на COVID-19.

У міській лікарні швидкої допомоги перебуває 12 хворих на коронавірус. 8 з них – тернополяни. Ще 5 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19. Стан пацієнтів середньої важкості, підключених до апарату ШВЛ немає.

У міській дитячій лікарні пацієнтів з підтвердженим COVID-19 немає. 2 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус. Стан хворих на коронавірус – середньої важкості, підключених до апарату ШВЛ немає.

У Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 3 тернополян.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 181 людини. 92 тернополян одужало.

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