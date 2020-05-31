Учора шестеро людей з коронавірусною інфекцією госпіталізували до лікувальних закладів області.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я. Серед шпиталізованих — одна дитина.

У лікарнях Тернополя перебуває восьмеро пацієнтів з COVID-19. У лікарні швидкої допомоги — п’ятеро хворих на коронавірус, – повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. У міській дитячій лікарні — троє дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19.

“У Тернополі маємо восьмеро пацієнтів із лабораторно підтвердженим діагнозом. 11 хворих знаходиться на амбулаторному лікуванні. П’ятеро пацієнтів на стаціонарному лікуванні у лікарні швидкої допомоги, з них — двоє тернополян. Також у лікарні швидкої допомоги є семеро осіб з підозрами на коронавірус. У міській дитячій лікарні — троє дітей з підтвердженим діагнозом, семеро пацієнтів з підозрами на коронавірус. У третій міській лікарні на обсервації знаходиться 2 пацієнти, а на самоізоляції 112 пацієнтів”.

Загалом у лікувальних закладах області наразі госпіталізовано одинадцятеро осіб з коронавірусною інфекцією. Як запевнили в управлінні охорони здоров’я ОДА, лікарні забезпечені усім необхідним для лікування інфікованих пацієнтів, як мінімум, на місяць.

Софія Романська