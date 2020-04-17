Станом на ранок 17 квітня у Тернопільській області виявлено 20 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином, загалом в області уже 353 хворих.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

160 хворих – жителі Монастириського району, 29 – Заліщицького, 26 – Шумського. Стільки ж інфікованих у Тернополі. 24 недужих виявлено у Бучацькому районі, на одного менше – у Кременецькому. По 21 хворому – у Чортківському та Козівському районах. У Борщівському районі виявили шістьох хворих на COVID-19, у Підгаєцькому – 5, у Тернопільському – 4, у Теребовлянському – 3, в Гусятинському – 2. Лише по одному випадку захворювання зареєстровано у Бережанському, Зборівському та Збаразькому районах.

Загалом в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

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