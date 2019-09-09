Чотири велосипеди за вихідні втратили мешканці краю. Один злодій вивіз з подвір’я власника на Теребовлянщині, три зникли в обласному центрі.

Тернополяни залишили двоколісники на сходовій клітці, яка є лідером серед об’єктів викрадань, повідомляють у поліції.

У Теребовлі поліцейським вдалося повернути крадене власнику. Велик зник з подвір’я мешканки райцентру. Жінка залишила його біля будинку в обід. Вже ввечері виявила що на господарстві побував злодій. Працівники поліції розшукали злодія. Місцевий житель викрав чужий транспорт для власних потреб, на ньому катався більше тижня і навіть поміняв шини. Однак тепер доведеться відповісти за крадіжку.