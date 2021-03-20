«За чисте довкілля» – Всеукраїнська акція під такою назвою стартує на Тернопільщині.

У регіоні заплановані прибирання придорожних смуг, парків, скверів, прибудинкових територій, впорядкування кладовищ, автобусних зупинок, очищення зелених насаджень.

Проведення акції «За чисте довкілля» координуватимуть представники органів місцевого самоврядування, громадські активісти. Жителів краю просять долучатися та впорядковувати території. «Ми просимо людей насамперед прибрати ті території, які знаходяться біля їхніх будинків. А також просимо долучатися до тих, акцій, які будуть організовуватися. Чистота довкілля залежить від кожного з нас. Ми в силі зробити наше місце проживання чистим. Величезне прохання – не смітити в лісах. За цим будуть стежити наші активісти. Давайте не перетворювати наш регіон на смітник», – зазначив голова ГО «Довкілля» Ігор Король.

У планах організаторів акції «За чисте довкілля» – висадження дерев на ділянках вітрового прогону з метою запобігання снігових заметів, а також приведення у належний санітарний стан туристичних локацій та об’єктів області.