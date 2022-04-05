У період з 1 по 4 квітня на лінію «102» надійшло 1213 звернень громадян. Усі вони належним чином опрацьовані працівниками поліції.

136 повідомлень слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Більшу частину злочинів становлять нанесення тілесних ушкоджень, 24 крадіжки, 8 шахрайств, 11 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та 2 грабежі. За даними фактами правоохоронці краю проводять досудове розслідування.

Також за вказаний період на території області співробітники поліції виявили 38 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Автомобілі в них вилучили та помістили на арештмайданчики. Після оформлення відповідних документів передадуть на потреби захисників Вітчизни.

Поліцейські й надалі посилено забезпечуватимуть охорону громадського порядку на території області та звертаються до мешканців краю з проханням дотримуватися встановлених обмежень. Нагадуємо про дію комендантської години, яка триває в період з 22:00 по 06:00. Окрім цього не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги.