За чотири дні інспектори з паркування спіймали півсотні порушників

08/02/2019 Розмір тексту:

За чотири дні роботи інспекторами з паркування у Тернополі виписано понад 50 постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.

Нагадаємо, за порушення, які зафіксовані в режимі фотозйомки чи відеозапису, Законом України передбачено надання 50% знижки в оплаті штрафів, в разі його погашення протягом 10 банківських днів.

В секторі контролю за паркуванням транспортних засобів наголошують, що відповідно до ст. 14-1 КУпАП, постанови виписуються виключно на власника транспортного засобу, тому при сплаті штрафу обов’язковим є вказування даних особи, на яку зареєстрований транспортний засіб та номер постанови.

А також для уникнення непорозумінь щодо виконання постанови, після сплати штрафу необхідно надіслати копію або фото платіжного документу, що засвідчує факт сплати суми штрафу на Вайбер управління муніципальної інспекції за номером 073 01 51 481 або на електронну пошту umptmr@gmail.com.

Детальнішу інформацію можна отримати за номером тел. 40 41 67(68). або на веб-сайті inspector.rada.te.ua.