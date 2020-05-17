Карантинні пости на в’їздах до обласного центру зупинили роботу.

Натомість КПП облаштували біля центрального ринку, щоб перевіряти людей, які везуть продукцію на продаж. Також контрольно-пропускні пункти діятимуть у тих районах, де найбільша кількість інфікованих коронавірусом.

Карантинні пости на в’їздах до Тернополя повноцінно функціонували з 3 квітня по 12 травня. За цей період там перевірили близько 60 тисяч автомобілів, – повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Серед завдань КПП — запобігти занесенню та поширенню на територію міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

“Поліцейські спільно з медичними працівниками перевіряли температуру тіла громадян за допомогою безконтактних термометрів та проводили профілактичні роз’яснювальні бесіди щодо дотримання карантинних заходів. Більшість громадян, яких перевіряли на карантинних постах, проявили терпіння та розуміння. Патрульні й надалі контролюватимуть дотримання карантинних заходів. Проводитимуть роз’яснювальну роботу із власниками магазинів, закладів громадського харчування та агропродуктових ринків в межах міста Тернопіль щодо дотримання ними санітарних й протиепідеміологічних заходів”.

За словами правоохоронців, під час карантину дещо поменшало аварій на автошляхах області. Серед причин — зменшення кількості транспорту на дорогах. Втім, з уведенням послаблень на дороги повертаються затори.

Софія Романська