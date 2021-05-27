Неправомірну вигоду за непритягнення до адмінвідповідальності пропонувала правоохоронцю уродженка Львівщини.

18 травня працівники міграційної поліції в мережі інтернет виявили оголошення про надання сексуальних послуг. Проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці встановили осіб, які розмістили дану інформацію. Це – уродженки Львівської та Дніпропетровської областей, 1991 та 1987 років народження. Вони приїхали до Тернополя, аби займатися проституцією. У результаті на жінок склали адміністративні протоколи.

Згодом одна з них прийшла до керівника відділу міграційної поліції і запропонувала 500 доларів США за непритягнення до відповідальності, а також за безперешкодну роботу в майбутньому.

Про спробу дати хабар поліцейський повідомив керівнику ГУНП в Тернопільській області та представникам внутрішньої безпеки.

25 травня слідчі спільно з працівниками Тернопільського управління ДВБ НПУ за процесуального керівництва окружної прокуратури піймали жінку при спробі дати неправомірну вигоду.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно із ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.