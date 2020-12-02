За 55 мільйонів і 1 гривню: ще один спиртозавод на Тернопільщині пішов з молотка

На приватизаційному аукціоні продано 10-й завод “Укрспирту” – Хоростівське МПД, що у Тернопільській області, за 55 млн і 1 гривню.

При цьому, пропозиція компанії-переможця лише на 1 гривню перевищила пропозицію конкурента, повідомив Фонд держмайна повідомив на своєму сайті, пише Politerno.

Зазначається, що у тооргах взяли участь 4 учасники, а стартову ціну підвищили на 23,6 млн грн – зі стартових 31,3 млн грн до 55 млн і 1 грн.

“Хоростківське МПД розташоване у Гусятинському районі Тернопільської області в м. Хоростків та складається з 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Майбутній власник цього об’єкту отримає також можливість участі у новому ринку виробництва спирту”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється у системі Prozorro.Продажі, переможцем аукціону стала ТОВ “Вест Вей”, яка запропонувала 55 000 001 грн, її головний конкурент, ТОВ “Транс-Н” – на 1 гривню менше (55 млн грн).

За даними порталу Youcontrol, кінцевим бенефіціаром компанії “Вест Вей”, зареєстрованої у Львові, вказаний житель Львівської області Володимир Каїнський.

Нагадаємо, Фoнд держмайна виставив на продаж рoзташoвані на Тернoпільщині Кoзлівський, Марилівський та Хoрoстківський спиртзавoди.

Марилівське МПД і зберігання спирту у Тернопільській області на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.