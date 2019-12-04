В понеділок, 2 грудня подією дня стало документування правоохоронцями під час передачі доларових грошових знаків начальнику одного з відділів Тернопільської райдержадміністрації.

За останні місяці це перший резонансний випадок затримання посадовця.

Йшлося про відому багатьом корупційну схему погодження містобудівних документів. Слідчі дії та фіксацію правопорушення проводили працівники кількох силових відомств.

«Попався» в тенета правоохоронців начальник відділу містобудування та архітектури Юрій Савка.

Частину з 4200 доларів «передавали» нібито за погодження будівельного паспорту та декларації на початок будівельних робіт. Не виключено, що «тінь» за цей випадок частково ляже на поки що не змінене керівництво РДА, чиїм безпосереднім підлеглим був фігурант корупційного скандалу. Злі язики кажуть, що Савка був дуже близьким до перших осіб РДА. Очевидно, що цей випадок значно зменшить для них надії залишитись на посадах та зберегти вплив на Тернопільську РДА вже у вертикалі Зеленського.