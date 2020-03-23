21 березня в селі Іване-Золоте Заліщицького району вийшов з хати та з того часу не виходив на зв’язок місцевий громадянин, 1961 року народження.

Відтак, рятувальники почали шукати тіло чоловіка у Дністрі. За допомогою човна було обстежено 4 км дна та акваторії річки Дністер на ділянці від села Іване-Золоте в напрямку до місті Заліщики, а також прибережну смугу річки Дністер протяжністю 3 км.

Вчора майже опівночі поблизу села Виноградне Заліщицького району, що за 40 км від місця пошукових робіт, неподалік берега тіло чоловіка помітили рибалки. Його витягли з води і доправили у морг.

Причини та обставини смерті встановлює слідство.