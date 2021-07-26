За 20000 євро: у костелі на Тернопільщині відреставрували старовинний орган. ВІДЕО

У костелі святого Станіслава в Кременці завершили реставрацію органу, який виготовили в 1886 році.

Це єдиний орган на Тернопільщині, який працює до сьогодні, повідомляє Суспільне.

На органі грає соліст Литовської національної філармонії Олександр Ісаков. Чоловік розповідає, під час реставрації допомагав чистити органні труби.

“Інструмент виготовили 135 років тому. Він вважається історичною спадщиною, до нього треба зовсім інший підхід. Деякі частини органу вивезли закордон в майстерню у Вільнюс. Кожна труба була відреставрована. Зараз ми завершуємо роботи. Орган вичищений і налаштований. В середині органної шафи, зараз все в хорошому стані. У нього є новий міх, мотор, достатній тиск повітря, яке ідеально підходить до цього інструменту. Я, як органіст можу передбачити, що в теперішньому стані, після реставрації і капітального ремонту, він буде служити багато років”, – каже Ісаков.

Органний майстер Бернард Термен також приїхав з Литви. Чоловік розповідає, що реставрували інструмент рік.

“Орган налаштовуємо таким способом. У ньому є корки. Через комин налаштовується труба. Також є металеві трубки. Дотягую їх таким інструментом до потрібного тону”, – розповів Термен.

Бернард Термен каже, це фінальний етап реконструкції.

“У вівторок приїдуть представники з Варшави. Вони будуть приймати нашу роботу, будуть записувати гру на цьому органі”, – каже Термен.

Настоятель костелу отець Лукаш Грохля розповідає, до реконструкції орган щодня використовували під час літургій:

“Службу правимо кожного дня і орган грає постійно. Скільки має років, стільки і грає. Він у строю не тримав дуже сильно. Потрібний був ремонт. Почистили й ремонтували дерев’яні частини інструменту, які з’їв жук.

Лукаш Грохля розповів, реставрацію органу фінансує інститут “Полоніка” при міністерстві культури Польщі. За його словами, це понад 20 тисяч євро.